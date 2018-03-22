محافظ الإسكندرية ووزير الري يتفقدان أعمال تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية

• الانتهاء من 20% من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، برفقة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اليوم مشروعات حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية، حيث تم تفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة، وكذا مشروع استكمال المرحلة الأولى من الحواجز الغاطسة، وذلك في إطار حماية شواطيء الإسكندرية من التأكل ومواجهة التغيرات المناخية السيئة.

وتفقدا المحافظ والوزير موقع صب ومعالجة وتشوين كتل التترابودز الخرسانية وتشوينات الأحجار بمحرم بك، حيث تم الانتهاء من 20% من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة.

وأكد المحافظ أننا نعمل على تطوير الواجهة المائية الممتدة على شواطئ الإسكندرية علي المدي الطويل، ووضع خطط لحماية المناطق التي بها خطورة عالية وتتأثر بالنوات بشكل كبير، وأوضح أن مشروعات حماية الشواطئ تعمل على الحد من خطورة تآكل الشواطئ خاصة أن هناك خطورة على شواطئ الإسكندرية، كما أن مشروعات الحماية الشاطئية تؤدى إلى خلق شواطئ رملية جديدة يساعد على التنمية السياحية وزيادة الدخل وتوفير فرص العمل وإمكانية توسعة طريق الكورنيش، وجارٍ العمل على استكمال المشروعات بها بطول كورنيش الإسكندرية.

من جانبه قال الوزير أن المشروع الجاري تنفيذه وهو المرحلة الأولى من بئر مسعود حتي المحروسة بتكلفة حوالي 250 مليون جنيه، وكذلك مشروع استكمال المرحلة الأولى بتكلفة 275 مليون جنيه، موضحا أن المشروعان يمثلان المرحلة الأولى من المشروع القومي لإنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية ساحل مدينة الإسكندرية من بئر مسعود حتي السلسلة، والمكون من ثلاث مراحل بتكلفة تقديرية حوالي مليار وربع المليار جنية لحماية حوالي 7 كم من ساحل الإسكندرية.

وخلال التفقد؛ تم عرض مشروعات حماية الشواطيء بالإسكندرية وأهميتها، والتي منها المرحلة الأولى من مشروع انشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة والتي تقوم بالإشراف عليه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ومن المقرر الانتهاء منه شهر أكتوبر 2018.

جاء ذلك بحضور م. محمود سعدي رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطيء، وم. أيمن عطية مدير فرع الإسكندرية لشركة المقاولين العرب.