تقرير – على اليونايتد أن يُغيّر قميص سانشيز

يبدو أن القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد أصبح رافضاً لأي نجماً يرتديه عقب رحيل كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد في عام 2009، فبعد أن كان من يرتدي هذا القميص في اليونايتد يتحول إلى نجماً ساطعاً في سماء كرة القدم، تحول الأمر إلى العكس وأصبح يُمثل كابوساً لكل من يحمله.

القميص رقم 7 ارتداه العديد من الأساطير في نادي مانشستر يونايتد أمثال جورج بيست في الستينات من القرن الماضي، وبرايان روبسون في أواخر الثمانينات، والفرنسي إيريك كانتونا في التسعينات، وديفيد بيكهام في الفترة من 1997 إلى 2003، قبل أن يحمل البرتغالي كريستيانو رونالدو من 2003 إلى 2009.

في آخر 9 سنوات ارتدى 5 لاعبين القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد، وكان الجميع في انتظار أن يلمع نجم هؤلاء اللاعبين في صفوف الشياطين الحمر، خاصةً وأن هذا الرقم كان فأل خير على من يرتديه إلا أن النهاية السيئة كانت هي نقطة الختام في مسيرة الخماسي بالنادي.

حتى النجم التشيلي، أليكسس سانشيز الذي انضم لليونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من أرسنال وسط تكهنات بأنه يكون الصفقة الأهم للفريق خلال المواسم السابقة والقادمة، لم ينتظر سوى 3 أشهر حتى يعلن عن عدم رضاه عن أداؤه في اليونايتد، بعد أن قدّم مستوى متواضح خلال الشهور الماضية لم يحرز فيها سوى هدف وحيد من ركلة جزاء.

سانشيز أكد أيضاً أنه غير مرتاح للأجواء في اولد ترافورد ، كما سلطت الصحف البريطانية الضوء على معاناة النجم التشيلي في التكيف مع اجواء فريقه الجديد ، وإنعزاله عن زملاءه وعدم رغبته في الحديث مع أحد او التفاعل مع اصدقاءه .

وتستعرض «الشروق» خلال السطور القادمة مسيرة من ارتدوا الرقم 7 خلال المواسم الأخيرة بعد رحيل صاروخ ماديرا عن الشياطين الحمر :

1 – مايكل أوين

أحد أهم أبرز المهاجمين في الكرة الإنجليزية والذي تألق مع العديد من أندية البريميرليج مثل ليفربول الذي أحرز معه 118 هدف، ونيوكاسل يونايتد الذي أحرز معه 26 هدف، إلا أن نجمه انخفض بشكل ملحوظ مع المانيو حيث عانى من قلة المشاركة وسط وجود واين روني، وبيرباتوف، فشارك أوين في 31 مباراة فقط خلال 3 مواسم، أحرز خلالهم 5 أهداف ، ولم يشفع له هدفه التاريخي في شباك مانشستر سيتي في أخر ثواني الديربي في 2009 -2010 أن يستمر مع السير اليكس فيرجسون.

2 – أنطونيو فالنسيا

كان يرتدي القميص رقم 25 منذ إنضمامه لليونايتد، قبل أن يحمل القميص رقم 7 في موسم 2012/13 إلا أنه واجه سوء حظ غريب خلال تلك الفترة، ليعود إلى رقمه الأساسي مستغلاً الأنباء التي ترددت حينها عن عودة "الدون رونالدو" إلى اليونايتد.

3 – أنخيل دي ماريا

انتقل الجناح الأرجنتيني إلى مانشستر يونايتد قادماً من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 59.7 مليون جنية استرليني، وعلى الرغم من البداية الجيدة التي بدأها مع اليونايتد إلا أن سرعان ما انخفض مستواه، حيث اكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف فقط خلال 27 مباراة خاضها مع المانيو، كما أن الحياة لم تستهويه في مدينة مانشستر ، خاصة مع تعرض منزله للسرقة وإقامته مع اسرته في فندق حتى رحل عن الفريق إلى باريس سان جيرمان في صيف 2015

4 – ممفيس ديباي

كان الجناح الهولندي ديباي هو حديث العالم بسبب موهبته البارزة مع بي إس في أيندهوفن خلال موسم 2016/17، حيث كان هو أحد أبرز مسددي الكرات الحرة حينها، فضلاً عن موهبته في المراوغة، لينتقل لليونايتد مقابل 25 مليون جنيه استرليني، إلا أن المفاجأة كانت اللاعب سجل هدفين فقط في 33 مشاركة.

المسيرة ذاتها تتكرر بالحرف الواحد مع سانشيز، وإذا كان لليونايتد الرغبة في الاستفادة من خدمات الجناح فعليه أن يُغير رقمه على وجه السرعة.