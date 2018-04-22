«أبو الغيط» يفتتح معرضا للكتب بمكتبة الجامعة العربية

افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، معرض الكتاب بمكتبة جامعة الدول العربية، وذلك بحضور الأمناء المساعدين بالجامعة ومديري الإدارات المختلفة.

وأكد «أبو الغيط»، أهمية ما يتضمنه هذا المعرض من أمهات الكتب في المجالات المختلفة، والذي يأتي تدشينه مواكبا للاحتفال باليوم العالمي للكتاب، موضحا أنها فكرة خلابة أن تقوم الجامعة بتوزيع ما هو زائد عن حاجتها والنسخ المكررة من أمهات الكتب على العاملين في الجامعة العربية وبحد أقصى تسعة كتب لكل موظف أو عامل.

وأضاف أنها فكرة جيدة أن تتضمنها مكتبة الجامعة العربية، داعيا المتخصصين والمثقفين وأساتذة الجامعات وكافة الباحثين والمكلفين بالتقصي للدراسات أن يعتمدوا على هذه المكتبة كمخزن استراتيجي لكثير من الكتب التي توقف طبعها.

يتضمن المعرض العديد من الكتب والمؤلفات والدراسات في جميع مجالات العمل العربي المشترك والمجالات الإنسانية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.