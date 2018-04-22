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«صحة النواب»: بعض شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال لها أصول كثيرة غير مستغلة

معاذ حجازي
نشر فى : الأحد 22 أبريل 2018 - 10:30 م | آخر تحديث : الأحد 22 أبريل 2018 - 10:30 م

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن بعض شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال لها أصول كثيرة غير مستغلة، مشددًا على ضرورة استغلالها حتى يكون لديها موارد عديدة تستطيع أن تطور نفسها من خلالها.

وأضاف «أبو العلا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الأحد، أن لجنة الصحة بمجلس النواب طلبت في وقت سابق، مقابلة الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، لمناقشة تطوير القطاع خاصة في الدواء، مؤكدًا أن الوزير نفى في اجتماعه مع اللجنة، ما أُثير بشأن خصخصة شركات الأدوية، حسب تعبيره.

وأوضح أن شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال لها مستحقات عند الحكومة، خاصة وزارة الصحة إضافة إلى جهات أخرى تتعدى 3 مليار جنيه، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في سعر الدواء لدى تلك الشركات، بقوله: «أغلى سعر دواء لديها بـ 12 جنيهًا، ولا بد أن يُعاد تسعيره بالمنطق»، حسب قوله.

يُذكر أن الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، نفى، خلال اجتماعه بلجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، بيع أو خصخصة شركات الأدوية التابعة للوزارة، موضحًا أن هناك خطة لتطوير الشركات من أجل تحويلها إلى شركات رابحة.


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