«العبادي»: سلاح الجو العراقي سيبقى محط فخر واعتزاز لجميع العراقيين

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الأحد، أن سلاح الجو العراقي سيبقى محط فخر واعتزاز لجميع العراقيين، مثمنا بطولاته التي أبهرت العالم وأعادت لسلاح الجو هيبته ومكانته.

وهنأ «العبادي»، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»، قيادة ومنتسبي القوة الجوية العراقية بالذكرى السابعة والثمانين لتأسيسها، لافتا إلى أنه بفضل القوة الجوية عادت المدن وعمّ الأمن والاستقرار.

وأضاف أن القوة الجوية تلاحق اليوم الإرهابيين وتوجه لهم الضربات خارج الحدود لتأمين البلد من شرورهم ومخططاتهم، مؤكدا أن سلاح الجو كان سندا وعونا وشريكا أساسيا في النصر الذي تحقق، وكانت لها اليد الطولى في النيل من الإرهاب وتأمين غطاء جوي للقطعات العسكرية.

وفي سياق متصل بتطورات الوضع في العراق، هدد العشرات من منتسبي الحشد الشعبي العراقي وعوائلهم بالدخول في اعتصام مفتوح حال عدم تلبية مطالبهم من قبل الحكومة، المتعلقة بتفعيل قانون خدمة التقاعد لمنتسبي الحشد.

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت في وقت سابق على قانون الحشد الشعبي بعد تغيير تسميته إلى قانون هيئة الحشد الشعبي، والذي يتضمن حقوقا لمنتسبي الحشد.