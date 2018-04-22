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«زراعة البرلمان»: نطالب بتوقيع غرامة لمن يخالف «حظر المحاصيل» بدلا من الحبس

دينا النجار
نشر فى : الأحد 22 أبريل 2018 - 10:11 م | آخر تحديث : الأحد 22 أبريل 2018 - 10:11 م

قال السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن عقوبة قانون حظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه مبالغ فيها، متابعًا: « القانون لما اتعرض علينا استبعدنا عقوبة الحبس، وطالبنا بتوقيع غرامة على الفلاح، وفي حال الاعتياد على زراعة المحاصيل الممنوعة يتم الحبس».

وأوضح «عبد الدايم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الأحد، أن المجلس يؤيد عدم زراعة محاصيل تستهلك مياه كبيرة، نظرًا لما تمر به الدولة من أزمة في منسوب المياه، متابعًا أنه يجب استبدال المحاصيل الزراعية التي تحتاج لمياه كثيرة في زراعتها، بمحاصيل تساهم في توفير المياه.

وتابع: «ممكن نستبدل زراعة الأرز بالبصل، محصول هيدخلنا مكسب أكبر ونستورد الأرز من بره، فدان الأرز بيحتاج 8000 متر مكعب مياه وده إهدار كبير جدًا للمياه، ووزارة الري حددت 2000 فدان لزراعة الأرز وفقًا للأراضي الطينية والمالحة».

وأشار إلى ضرورة تثقيف الفلاح، بزراعة محاصيل مختلفة، تحقق عائدًا ماديًا أكبر من الأرز، مطالبًا وزارة الزراعة بتحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها، ليتمكن الفلاح من تحديد جدوى زراعة هذه المحاصيل، وانضمام وزير الزراعة للجنة تسعير المحاصيل الزراعية التابعة لمجلس الوزراء.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة؛ لحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه، حفاظًا على المياه ولترشيد استخدامها.


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