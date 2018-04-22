ارتفاع حصيلة قتلى انفجار كابول إلى ستة والمصابين لـ23

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية، وحيد مجروح، أن ستة أشخاص قُتلوا وأُصيب 23 في انفجار وقع صباح اليوم الأحد في كابول، طبقا لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

ووقع الانفجار في مركز لتوزيع بطاقات الهوية، حوالي الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي، غير أن بعض المسؤولين ذكروا أن الانفجار وقع في مركز لتسجيل الناخبين.

وقال القائم بأعمال رئيس الشرطة في كابول، محمد داود أمين، إن مهاجما انتحاريا فجر عبواته الناسفة في مدخل لمكاتب توزيع بطاقات الهوية.

وذكر شهود عيان أن عددا من سيارات الإسعاف تجمعت في المنطقة وطوقت قوات الأمن موقع الانفجار.

يأتي ذلك بعد وقوع عدد من الهجمات ضد مراكز تسجيل الناخبين في البلاد الأسبوع الماضي.

وكان رجال مسلحون مجهولون قد هاجموا يوم الثلاثاء الماضي مركزا لتسجيل الناخبين في إقليم جور وخطفوا ثلاثة من موظفي لجنة الانتخابات المستقلة واثنين من رجال الشرطة، وقال متحدث باسم شرطة إقليم جور، إن المهاجمين من طالبان.

كما هاجم مسلحون مجهولون يوم الخميس الماضي اثنين من أفراد قوة الشرطة في مدينة جلال آباد، كانا يحرسان مركزا لتسجيل الناخبين، وقُتل رجلا الشرطة في القتال الذي نشب بعد ذلك.

كما هاجم مسلحون مجهولون يوم الجمعة الماضي مركزا لتسجيل الناخبين في مدينة قلعة-اي-ناو، وسط إقليم بادغيس، حيث قُتل رجل شرطة كان مكلفا بالحفاظ على الأمن هناك.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسؤوليتها عن انفجار اليوم الأحد.