ظهر الإعلامي جابر القرموطي، بقفض برتقال على الهواء، احتفالًا باعتماد الصين على البرتقال المصري وزيادة الصادرات منه خلال السنوات الأخيرة.



وأبدى «القرموطي»، خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، اليوم الأحد، إعجابه بما قالته وكالة أنباء صينية بأن البرتقال المصري يفتح باب التصدير للمنتجات الزراعية المصرية للصين، مشيرًا إلى ما وصفه بـ«التباكي على القطن والقمح».



وتناول البرتقال على الهواء، مبديًا إعجابه بمذاقه، ثم فرّغ القفص من البرتقال ووضعه في رأسه، ليقول قبل الخروج إلى فاصلٍ إعلاني: «كنا في الماضي حينما نذهب لشراء طلبات من السوق، نأخذ "العداية"، أي القفص، ونضعها على رأسنا».



يُذكر أن وكالة «شينخوا» الصينية قالت إن مصر المشهورة بإنتاج البرتقال، أصبحت الآن ثالث أكبر مصدر للحمضيات إلى الصين بعد جنوب إفريقيا والولايات المتحدة.



