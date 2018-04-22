مصادر عسكرية يمنية: مليشيات الحوثي تحشد مسلحيها في اتجاه الحديدة وصعدة

كشفت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأحد، عن قيام مليشيات الحوثي بسحب مسلحيها من جبهة صرواح بمحافظة مأرب، والدفع بهم إلى محافظة الحديدة كتعزيزات عسكرية.

وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، إنه: «تم سحب مسلحين من عدة جبهات في ريف تعز وعمران وحجة لبعض جبهات القتال في صعدة "المعقل الرئيسي لمليشيات الحوثي"».

يُذكر أن القيادي الحوثي البارز صالح الصماد، قد أطلق اليومين الماضيين دعوة للاستنفار في الحديدة، مطالبا بتظاهرة مسلحة، الأربعاء المقبل، خشية تقدم قوات المقاومة الوطنية والتحالف صوب مدينة وميناء الحديدة.

وكانت مصادر عسكرية يمنية أفادت، في وقت سابق، بسقوط أكثر من 9 قتلي من مليشيات الحوثي في غارة لمقاتلات التحالف العربي في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، حيث نفذت مقاتلات التحالف العربي أكثر من 15 غارة استهدفت تعزيزات ومواقع مليشيات الحوثي بمناطق متفرقة من مديريات حرض وميدي وعبس.