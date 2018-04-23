نابولي يصعق يوفنتوس ويشعل الدوري الإيطالي

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جدد فريق نابولي آماله في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بتغلبه على مضيفه يوفنتوس 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز لاتسيو على سامبدوريا 4 / صفر وإنتر ميلان على مضيفه كييفو فيورنا 2 / 1،وأتالانتا على تورينو 2 / 1 ،وكروتوني على أودينيزي 2 / 1 ،وتعادل كالياري مع بولونيا سلبيا.

كما شهدت أيضا هذه الجولة هبوط فريق بينفينتو، الذي تغلب على ميلان 1 / صفر أمس السبت إلى دوري الدرجة الثانية بعد فوز كروتوني على أودينيزي.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم (تورينو)، قاد كاليدو كوليبالي فريقه، نابولي، للفوز على يوفنتوس بهدف نظيف.

وسجل كوليبالي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذا الفوز تمكن فريق نابولي من تجديد آماله في المنافسة على لقب الدوري بعد أن قلص الفارق بينه وبين يوفنتوس إلى نقطة واحدة فقط مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم.

ورفع نابولي رصيده إلى 85 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف يوفنتوس المتصدر.

وبهذا الفوز ثأر نابولي من هزيمته في الدور الأول أمام يوفنتوس صفر / 1.

يذكر أن هذا الفوز هو السادس والعشرين لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ست مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 27 مباراة والتعادل في أربع مباريات.

وفي المباراة الثانية، اكتسح لاتسيو ضيفه سامبدوريا 4 / صفر.

وسجل أهداف لاتسيو سيرجي سافيتش في الدقيقة 32 ،وستيفان دي فري في الدقيقة 43 ،وشيرو إيموبيلي (هدفين) في الدقيقتين 85 و88.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف روما، وتوقف رصيد سامبدوريا عند 51 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام فيورنتينا.

وفي المباراة الثالثة، انتزع إنتر ميلان فوزا صعبا من مضيفه كييفو فيرونا 2 / 1.

وسجل هدفي إنتر ميلان ماورو إيكاردي وإيفان برسيتش في الدقيقتين 52 و61، فيما سجل هدف كييفو فيرونا ماريوز ستيبنسكي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 66 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد كييفو عند 31 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز أتالانتا على تورينو 2 / 1.

وسجل هدفي أتالانتا ريمو فريلير وروبن جوسينس في الدقيقتين 53 و64 ، فيما سجل هدف تورينو آدم لياييتش في الدقيقة 56.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 55 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد تورينو عند 47 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الخامسة، قلب كروتوني تأخره بهدف أمام مضيفه أودينزي إلى فوز 2 / 1.

وتقدم أودينيزي بهدف سجله كيفين لاسانيا في الدقيقة الخامسة وتعادل كروتوني في الدقيقة السابعة عن طريق سيمون نوانكو ،وسجل ماركو فاراوني في الدقيقة 86 هدف الفوز.

ورفع كروتوني رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع عشر، وتوقف رصيد أودينيزي عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة السادسة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت كالياري مع ضيفه بولونيا.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص، التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع كالياري رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف أمام أودينيزي، كما رفع بولونيا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر.