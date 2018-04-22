نائب بولاق يرد على اتهامه من أسرة قتيل صفط اللبن بالتستر على الجناة

رد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، على اتهام أسرة الشاب زين العابدين، قتيل منطقة صفط اللبن، له بالتستر على الجناة، قائلًا: «شقيقة زوجة أخي تربطها صلة قرابة بأسرة القتيل، ولم أكن أعلم باستخدام اسمي في الخلافات، ومحدش فوق القانون».



وأوضح، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الابراشي، مساء السبت، أن هناك خلافات ثأرية بين المتهمين وأسرة القتيل منذ 4 سنوات، لقيام الأخير بإطلاق عيار خرطوش أصاب طفلة من أسرة المتهمين وتوفيت إثر الإصابة، متابعًا أنه كان يتوسط بين العائلتين لحل الخلافات الثأرية.



واستنكر ما فعله المتهمين بتمثيل جثة القتيل، متابعًا: «أنا برفض البلطجة ومفيش حد فوق القانون حتى لو المتهم ده أخويا، والناس دي أصحاب حق، وأنا هساعدهم يخدوا حقهم، ويجب ردع كل الخارجين عن القانون».



وتوفي الشاب زين العابدين زين، إثر اعتداء 10 أشخاص بالأسلحة النارية والبيضاء عليه، والتمثيل بجثته، بمنطقة صفط اللبن، بسبب خلافات ثأرية بينه وبين المتهمين منذ 4 سنوات، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.



