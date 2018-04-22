جامعة طنطا توقع الكشف المجاني على 1986 حالة في قافلة شبراملس بزفتى

شهدت القافلة الطبية البيئية الإرشادية التي نظمتها جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور مجدي عبدالرؤوف سبع رئيس الجامعة، الخميس الماضي إلى قرية شبراملس بمركز زفتى محافظة الغربية، توقيع الكشف الطبي على 1986 حالة في عدد من التخصصات المختلفة في الطب وطب الأسنان، وتقديم أدوية مجانية للمرضى بتكلفة 50 ألف جنيه، بحضور الدكتور عماد عتمان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومشاركة جمع من أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات.

تضمنت القافلة تنظيم عدد من الندوات الإرشادية لتوعية أهالي القرية، حيث قدم الدكتور محمد الشنشوري الأستاذ بكلية الطب ندوة حول الكشف عن مرض الثلاسيميا في الدم، وتحدثت الدكتورة نادية عزب الأستاذ بكلية الطب عن السموم المنزلية ومخاطرها، في حين تناول كل من الدكتور إسلام جاد ومروة عبدالفتاح موضوع المشاكل السلوكية والنفسية عند الأطفال، بالإضافة إلى تقديم الدكتورة شيرين محمد عبداللطيف من كلية التمريض ندوة عن سرطان الثدي «أسبابه وأعراضه وكيفية اكتشافه».

كما شاركت كلية الزراعة في تقديم ندوة حاضر بها الدكتور محمد السيد أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أساتذة الكلية حول دور كلية الزراعة في خدمة المجتمع وحل مشاكل المزارعين، ودورها في تقديم الخدمة الزراعية لهم.

كما شهدت القافلة تنظيم مسابقات لاكتشاف المواهب المتميزة رياضياً من أبناء القرية بمشاركة فريق من أساتذة كلية التربية الرياضية، بقيادة الدكتور السيد سامي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شملت القافلة مشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع 400 دجاجة و200 زجاجة زيت على 200 أسرة فقيرة بواقع دجاجتين وزجاجة زيت لكل أسرة، إلى جانب مشاركة الهيئة العامة لتعليم الكبار بعقد امتحان محو أمية لـ38 حالة من أبناء القرية، كما ساهمت مديرية الطب البيطري بعيادة بيطرية لتوقيع الكشف على الحيوانات وعلاجها.

جدير بالذكر أن هذه القافلة تم تنظيمها بالتعاون مع مركز ومدينة زفتى، ومديرية الشئون الصحية، وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الطب البيطري، والهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك في إطار سلسلة القوافل التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا لتقديم الخدمات الطبية والتوعية البيئية والإرشادية بالمجان لأهالي وأبناء قرى ومراكز محافظة الغربية.