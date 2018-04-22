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جامعة طنطا تحصد المركز الثالث في العزف الجماعي بمسابقة «إبداع 6»

الغربية - علاء شبل:
نشر فى : الأحد 22 أبريل 2018 - 4:17 م | آخر تحديث : الأحد 22 أبريل 2018 - 4:17 م

حقق طلاب جامعة طنطا مراكز متقدمة في مسابقة «إبداع» في موسمها السادس لعام 2018، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة كل عام في مجالات مختلفة، ويتنافس فيها 136 جامعة ومعهداً.

وحصلت الجامعة على المركز الثالث في مجال العزف الجماعي متخصص، بجائزة مالية قدرها 57 ألف جنيه.

ومن جانبه، أكد رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع، اليوم، أن تميز طلاب جامعة طنطا ليس بأمر جديد، وإنما ما عهدناه عنهم دائمًا هو التفوق في مختلف المجالات العلمية والإبداعية.

وشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز على مسرح جامعة القاهرة الدكتور مجدي عبدالرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا، وجمال حمزة مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، ورؤساء الجامعات المصرية، ومجموعة متميزة من الفنانين والشخصيات العامة.


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