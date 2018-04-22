رئيس «النواب العراقي»: لدينا شراكة مع مصر في محاربة الإرهاب

قال رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور سليم الجبوري، إن هناك شراكة مع مصر في محاربة الإرهاب، مشيرًا إلى وجود محاولات لبناء العلاقة وتوطيدها بين البلدين في الجوانب الاقتصادية والرؤية العربية المشتركة، حسب تعبيره.



وأضاف «الجبوري»، خلال لقائه ببرنامج «نقطة تماس»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء السبت، أن العراق واجهت تنظيم «داعش» في ظل أيام كانت صعبة على العراقيين، مشيرًا إلى القضاء على التنظيم عسكريًا ولم تعد له أرضًا، إلا أنه يجب القضاء عليه فكريًا أيضًا.



وشدد على ضرورة تربية الأجيال ودور المؤسسات الدينية في محاربة الأفكار الإرهابية، بحيث لا تقتصر المواجهة على الجانب العسكري فقط، مشيرًا إلى مناقشة هذه الجزئية خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار أن مصر تعرضت لحوادث إرهابية.



وأوضح أن الإرهاب في العراق له أشكالًا معينة، لأنه من الممكن أن يحمل الفكر الطائفي، إضافة إلى «الميليشيات» التي تقتل وتخطف باسم الإرهاب، مستطردًا أن الأخير ليس سلوكًا يقدم عليه طرف بعينه، ولا يُنظر حتى إلى دوافعه المُعلنة، إلا أن العراقيين بدأوا يدركون تمامًا مَنْ الذي يُريد بناء دولتهم، وفق تعبيره.



يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل بداية الشهر الجاري، رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور سليم الجبوري، ووفدًا من أعضاء المجلس، بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والسفير العراقي بالقاهرة.