ضبط 3 أطنان ألبان مجهولة المصدر قبل طرحها في شهر رمضان

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط صاحب مصنع منتجات ألبان بدون تراخيص يبيع عبوات مجهولة المصدر للمواطنين في مدينة 6 أكتوبر، وأمر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة بإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، بإدارة مصنع غير مرخص لمنتجات الألبان وبحوزته كميات كبيرة من منتجات وغير مصحوبة بأي مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لماركات شهيرة ويعتبر مدخلًا للغش والتدليس على جمهور المستهلكين. داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المصنع وتمكنت من ضبط صاحب المصنع وبحوزته 3 أطنان سمنة وزبدة جاموسي، وأمر مدير أمن الجيزة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة عن أن صاحب المصنع استغل زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف والمنتجات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان؛ بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.