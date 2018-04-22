الإسكندرية تودع السفينة السياحية النرويجية «فايكنج صن»

ودعت محافظة الإسكندرية، مساء السبت، السفينة السياحية النرويجية «فايكنج صن» وعلى متنها 950 سائحا من مختلف الجنسيات، وذلك في ضوء تشجيع السياحة بالمدينة.



واستقبل محمد سلطان محافظ الإسكندرية السفينة السياحية بميناء الإسكندرية، ورحب بقبطان السفينة وطاقمها وروادها، متمنيًا لهم قضاء يوم سعيد بالإسكندرية.



وأشار إلى أن مصر والإسكندرية خاصة أصبحت من الأماكن الآمنة لعودة السياحة مرة أخرى كسابق عهدها، ودعاهم لزيارة الإسكندرية مرات عديدة، موضحًا أن المحافظة بها العديد من الأماكن الخلابة التي لا يمكن أن تحصى في زيارة واحدة.



وكلف المحافظ اللواء أحمد حجازي، وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بإعداد برنامج حافل لأفراد الفوج السياحي لحفل توديع السفينة، وخلال حفل التوديع تم عرض عدة فنون استعراضية عن محافظة الإسكندرية من قبل فرق الفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة من قصر ثقافة الأنفوشي.