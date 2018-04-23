أعرب خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك ، عن سعادته بالفوز على الأسيوطي بهدفين لهدف ، موضحا بأنه فوز مهم، بعد التعادل مع المقاولون في الجولة السابقة، بالرغم من أن الأداء كان أفضل في اللقاء السابق من مباراة الأسيوطي.

وشدد جلال ، على أن لاعبي الزمالك أهدروا العديد من الفرص للتسجيل خاصة الكونغولي كاسونجو، وأن الأسيوطي لم يكن في مستواه أيضا خاصة في الشوط الأول.

واضاف خالد جلال ، بانه راض عن النتيجة والفوز الذى كان الفريق فى حاجة له قبل خوض مباراة القمة ، لكن فى الوقت نفسه لست مقتنع بالأداء، و الفريق حقق المطلوب بالفوز،

وأوضح المدير الفنى ، أنه حرص على إراحة بعض اللاعبين في مباراة الأسيوطي قبل لقاء القمة المقبل، موضحا أنه يسعى للفوز بلقاء الأهلي. وفيما يخص العمل مع المدير الفني الجديد للزمالك السويسري جروس مش في دماغي و مركز في لقاء القمة.