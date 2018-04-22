رئيس «سلامة الغذاء»: 50 قاعدة جديدة لضبط المواصفات القياسية للأغذية

كشف الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن عدم كفاءة تنفيذ القوانين القديمة؛ لضبط منظومة الغذاء، موضحًا أن هناك تضارب كبير في المواصفات القياسية لمختلف السلع الغذائية والتي تصل لـ1600 مقياس، وبين قوانين المنظومة غير الصالحة للتنفيذ، على حد وصفه.



وقال «منصور»، في لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء السبت، إن الهيئة قامت بوضع 50 قاعدة لقياس مواصفات سلامة الغذاء بدلًا من 1500 قاعدة قديمة، سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة، متابعًا: «المواصفات بتدى الحد الأدنى للمسموح به من الملوثات، مثلًا الألبان لو في نسبة في زيادة هرمون محدد، تعتبر علبة الحليب غير مطابقة للقواعد الفنية، ومواصفات أخرى للمحاصيل الزراعية، ولكل السلع الغذائية».



وتابع أنه تم استبدال قانون موحد للغذاء بدلًا من 125 قانون و2000 تشريع قديم؛ لتحديد مفهوم الغش والتدليس، وضبط المنظومة، معقبًا أن قانون الغش صدر منذ عام 1941 ولا يحتوي على أي مفهوم للتدليس، ويتم العمل على تحديثه؛ لردع الخارجين عن القانون والمتلاعبين في سلامة الغذاء.



وأشار إلى أن هناك موروثيْن قديميْن، تشريعي وتنفيذي، بحاجة إلى التغيير لإحداث طفرة في السلامة الغذائية، متابعًا أن القوانين القديمة تزيد الوضع سوء، من خلال عدم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه ملايين البلاغات والمحاضر سنويًا.