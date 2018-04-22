• بدوي: 3 أو 4 شركات فقط حققت خسائر من بين 11 شركة تتبع الوزارة



قال وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، إنه لا بيع أو خصخصة لشركات الأدوية التابعة للوزارة.

وأضاف في اجتماع كلمة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم، أن هناك خطة لدى الحكومة لتطوير هذه الشركات بما يحولها إلى شركات رابحة.

وتابع في الاجتماع الذي يناقش خطة وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بصناعة الدواء، وبعض طلبات الإحاطة الخاصة بالموضوع نفسه: «فكرة بيع أو خصخصة شركات الأدوية التابعة للوزارة ليست مطروحة نهائيا».

وزاد بدوي: «نحن نسعى في الحكومة إلى تحقيق أرباح ما دمنا قادرين على تطوير شركات القطاع العام، ولامانع لدينا من دخول شريك جديد لتلك الشركات بهدف تطويرها وفتح المزيد من الأسواق أمامها».

وأوضح الوزير، ردا على طلب إحاطة بشأن خسائر شركات الأدوية التابعة للوزارة: «إذا تم تحييد أثر فرق سعر الألبان المستوردة بعد تحرير سعر الصرف، وعدم تحصيل مستحقات مالية للقطاع لدى جهات حكومية، فإن هذه الشركات ستكون رابحة».

ولفت بدوي إلى إن إجمالي عدد شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال يبلغ إحدى عشرة شركة، منها ٣ أو ٤ شركات فقط حققت خسائر، على حد قوله.

وردا على سؤال بشأن تسعير الأدوية، قال الوزير إن «آلية التسعير تحتاج إلى إعادة نظر بما يحقق العدالة، دون إخلال بالدعم المستحق لفئات محددة في المجتمع».

وأشار إلى مسألة تسعير الدواء من اختصاص وزارة أخرى.

ورد بدوي على طلب إحاطة من أحد النواب بشان هيكلة العمالة والصيادلة بشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، بالقول: «هناك خلل في الهيكل، فلا يستقيم وجود 10 إداريين أمام كل صيدلي، لكن رغم ذلك ومراعاة للبعد الاجتماعي فلن يتم تسريح أحد من العاملين».