خلاف بين طباخين بإحدى قاعات الأفراح ينهي حياة أحدهما في البحيرة

تمكنت مباحث البحيرة، برئاسة اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك مع الأمن العام، من كشف غموض واقعة التعدي على طباخ بأحد قاعات الأفراح بمدينة كوم حمادة، والتي أودت بحياته داخل مستشفى طنطا.

كان اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ يتضمن وفاة «منير.ج.ن»، 23 عاما، طباخ، متأثرا بإصابته بكسور في عظام الجمجمة، وتهتك بأنسجة المخ ونزيف داخلي، والسابق دخوله للمستشفى بتاريخ 19 أبريل الجاري للعلاج.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة توقف بوظائف المخ الحيوية نتيجة الإصابات المشار إليها، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.

وبسؤال عمة المتوفي «مبروكة.ن.خ»، 50 عاما، ربة منزل؛ اتهمت «محمد.م.ا»، 28 عاما، طباخ، بالتعدي على نجل شقيقها المتوفي بآلة حادة «سيخ حديد»، وإحداث إصابته التي أودت بحياته؛ لحدوث مشادة بينهما بسبب عملهما طباخين، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم المذكور على المتوفي، أثناء تواجدهما بإحدى قاعات الأفراح بمدينة كوم حمادة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور، وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.