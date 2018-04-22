المنتخب يتواصل مع أرسنال للوقوف على حجم إصابة النني

كشف محمود فايز مساعد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخبنا الوطني ، عن تواصله مع مسئولي نادي أرسنال الإنجليزي، من أجل معرفة حجم الإصابة الصعبة التي تعرض لها محمد النني نجم الجنرز.

وشهدت مباراة أرسنال عصر اليوم الأحد أمام فريق ويست هام يونايتد، والتي أنتهت بفوز المدفعجية بنتيجة 4 – 1 ، خروج النني مصاباً في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

وجاءت إصابة النني بعد تدخل قوي في وسط الملعب من أحد لاعبي نادي وست هام، ليخرج على إثرها محمولاً على ناقلة المصابين، بعد تقطيب جراحه، وسط حالة من الحزن التي بدا عليها اللاعب وتأثره بتصفيق جميع الجماهير المتواجدة بملعب المباراة.

وقال محمود فايز بخصوص إصابة النني :" ‏تواصلنا مع مسئولي الارسنال و حتي الان لم يتحدد موقف اصابة النني سلباً او ايجاباً... سيقومون باشعة لاحقاً للوقوف علي حالة اللاعب، ليس أمامنا إلا الدعاء له".