ترامب: الاتفاق مع كوريا الشمالية لا يزال بعيدا

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي والصاروخي، لا يزال بعيدا.

وكتب ترامب، اليوم الأحد، على تويتر أنه ربما ينجح هذا الأمر وربما لا "وسنرى".

كانت كوريا الشمالية أعلنت على نحو مفاجئ ليلة أول أمس اعتزامها تجميد تجاربها النووية والصاروخية.

تجدر الإشارة إلى أن من المتوقع أن يعقد ترامب قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون نهاية مايو أو مطلع يونيو المقبلين.

وكان ترامب كتب في تغريدة أخرى مدافعا عن نفسه في وجه انتقادات أشارت إلى أن الحكومة الأمريكية خدعت نفسها بسلوك الزعيم الكوري الشمالي، وقال إنه في الوقت الذي لم تتخل فيه الولايات المتحدة عن شيء في تعاملها مع بيونج يانج، فإن الأخيرة وافقت على نزع أسلحتها النووية وأعلنت عن وقف تجاربها الصاروخية والنووية.

ويواجه موقف ترامب في الولايات المتحدة انتقادات متزايدة، وكتبت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب انخدع بإعلانات كيم، ورأت أن كيم قصد بهذه الإعلانات خلق جو جيد قبل القمم وإرضاء غرور ترامب.

كما رأت هذه الوسائل أن هذه التطورات ليست تراجعا حقيقيا في موقف الزعيم الكوري الشمالي وأن كوريا الشمالية يمكنها أن تعاود التجارب النووية في أي وقت بالإضافة إلى أنها لم تتخل عن برنامجها.