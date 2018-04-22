أردوغان يطالب واشنطن بتسليم جولن مقابل الإفراج عن قس أمريكى

دعا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أمس، الولايات المتحدة إلى تسليم رجل الدين فتح الله جولن، والذى تلقى أنقرة باللائمة عليه فى محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، إذا أرادت واشنطن إطلاق سراح قس أمريكى مسجون فى تركيا.

وقال أردوغان فى تصريحات لمحطة (إن.تى.فى) التلفزيونية الخاصة: «إذا كنتم تريدون (اندرو) برونسون منا، فانظروا إلى الخطوات التى تم اتخاذها»، مضيفا أنه يتوقع «المعاملة بالمثل» من الولايات المتحدة فيما يتعلق بمطالبهم بحرية القس اندرو برونسون، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أردوغان: «ألا يمكنك تسليم هذا الرجل (فى إشارة إلى جولن) بناء على صفقة تبادل الأسرى؟»، مضيفا: «إذا لم يكن هناك مثل هذا التبادل، فأنا آسف»، مشيرا إلى أن الطلب الأمريكى «غير قانونى».

يذكر أن برونسون اعتقل فى تركيا عام 2016 ويحاكم لصلاته المزعومة بجماعات إرهابية حيث يسعى الادعاء العام لاستصدار حكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 35 عاما.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الثلاثاء الماضى، إن برونسون «يتعرض للاضطهاد» ويجب أن يسمح له بالعودة إلى بلاده بعد فترة وجيزة من صدور حكم المحكمة بإبقاء القس فى السجن مع استمرار محاكمته. ودعا نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس بشكل منفصل إلى إطلاق سراحه، الأربعاء الماضى.

ومن المقرر استئناف محاكمة برونسون فى السابع من مايو المقبل. ووقع 66 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى على رسالة، صدرت فى 20 أبريل الحالى، تدعو أنقرة إلى إطلاق سراح برونسون.

وتنتظر تركيا أيضا من اليونان تسليم جنود يشتبه فى تورطهم فى الانقلاب قبل أن تتمكن أنقرة من إطلاق سراح جنديين يونانيين كانا قد اعتقلا بعد عبورهما للحدود فى مارس، بحسب تصريحات لأردوغان. ويواجه الجنديان اليونانيان اتهامات بالتجسس.