«النواب» يحيل للجان المختصة تقريرين للجنة الدستورية حول اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على إحالة تقريرين للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول طريقة إقرار اتفاقية إطارية واتفاقية تعاون مع مؤسسات دولية، إلى اللجان النوعية المختصة.

وتضمنت الإحالات: الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2018، وذلك إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.

كما تضمنت الإحالات: الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والموقع في آستانة بتاريخ 26 فبراير 2016 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2018، وذلك إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.