وزير الصحة: مصر الآن تستطيع منافسة السياحة العلاجية في العالم

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة، إن السياحة العلاجية ستشهد إقبالًا كبيرًا في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى عمل الوزارة على مدار 3 أعوام؛ لإنشاء بنية تحتية جيدة، ترتقي بشكل السياحة العلاجية في مصر.



وأضاف «راضي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مع الإعلامي عمر أديب، مساء السبت، أن إحدى الشركات الأجنبية تواصلت مع وزارة الصحة، لإجراء عمليات تغيير مفاصل في مصر، لتخفيف قوائم الانتظار في إنجلترا، متابعًا أن مصر نجحت في علاج فيروس سي، والذي يعد عامل جذب قوي لمرضى السياحة العلاجية من كل أنحاء العالم.



وعن العلاج بالرمال في منطقة سفاجا، تابع أنه يخدم علاج مرضى الصدفية، مضيفًا أن مصر الآن تستطيع منافسة السياحة العلاجية في العالم، بسبب وجود بنية تحتية قوية في المستشفيات، ووجود أطباء أكفاء، وأسعار علاجية جيدة مقارنة بالأسعار العالمية.



وأوضح أن مصر لم يكن لها وجود في مجال السياحة العلاجية في الفترة الماضية، متابعًا أن وزارة الصحة طالبت مجلس الوزراء، بإنشاء لجنة للسياحة العلاجية، تضم وزيري الصحة والسياحة، وممثل من وزارة الخارجية والاتصالات، وهيئة تنشيط السياحة.



وأشاد بتعاون الجهات والوزارات المعنية في تنشيط السياحة العلاجية، متابعًا أنه تم تخفيض تذاكر الطيران، ويتم العمل على إصدار الفيزا العلاجية، وتقديم تسهيلات لتلقى العلاج في مصر، حسب قوله.



وذكر أنه تم تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي، التي أنشأت في عام 1997، وإنشاء رعاية مركزة، ووحدات علاجية جديدة، متابعًا أن السياحة العلاجية ستنعش الاقتصاد المصري من خلال العملة الصعبة، وستساهم في تطوير البنية التحتية في مستشفيات الجمهورية.



واستقبلت مستشفى شرم الشيخ الدولي، أمس السبت، أول حالة للسياحة العلاجية، بناء على توجيهات الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة، ببدء تفعيل برتوكول السياحة العلاجية في مصر.