قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن «جماعات الشر» تدس «كتائبها الإلكترونية» لتشويه الفتاوى، مؤكدًا أنهم يريدون خلق المشاكل وازدراء المجتمع لبعض الأشخاص الذين ليسوا متفقين معهم سياسيًا.

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس السبت، أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي ابتكر لنا مصطلح جماعات الشر لنحفظ ألسنتنا»، موضحًا أنهم يريدون ازدراء المجتمع لبعض الأشخاص لكونهم لم يبايعوا كبيرهم ولم يقبلوا الأيادي.

وأوضح أنهم يدسون كتائب إلكترونية لتشويه الفتاوى، معقبًا: «يضعون عناوين مقتطعة من سياقها، كخالد الجندي يقول إنه يجوز النظر إلى عورة المرأة، مع أني قلت بإجازة نظر طبيب النساء والولادة».

وتابع أن سيكولوجية عقل المشاهد تجعله لا يقرأ غير العناوين، مستطردًا أن القراء يبدأون في مشاركة تلك العناوين دون العودة لمصادرها، حسب قوله.