«التخطيط»: افتتاح 4 مستشفيات جامعية جديدة ضمن خطة التنمية متوسطة المدى

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» انفوجراف يوضح مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019ــ21/2022) فى مجال تطوير خدمات التعليم العالى والبحث العلمى والتى تتضمن افتتاح 4 مستشفيات جامعية جديدة، و3 جامعات، تنفيذ 25 مشروعا بحثيا جديدا.

وبحسب بيان من الوزراة، اليوم، تتضمن الخطة مستشفيات جامعية جديدة تشمل مستشفى الكبَدِ ومستشفى الأطفال بجامعة المنيا، والصدر بجامعة طنطا، والشهيد أحمد شوقى بجامعة عَين شمس والتى من المنتظر أن تكون أكبر مُستشفى جامعى فى الشرق الأوسط لرعاية وعلاج المسنين.

كما تتضمن الخطة زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات الجامعية بنحو 2000 سرير إلى جانب إنشاء ثلاث جامعات بكل من محافظات الوادى الجديد ومطروح والبحر الأحمر، وإضافة 20 كلية جديدة فضلا عن السعى للوصول بأعداد المبعوثين للخارج إلى 1150 مبعوثا مع تقديم 300 منحة ماجستير فى إطار برنامج علماء الجيل الرابع.

وأضاف البيان أن الخطة تستهدف تنفيذ 20 مشروعا بحثيا لتعميق الصناعة، و5 مشروعات بحثية فى إطار برنامج جسور التنمية للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج مع إنشاء 3 حاضِنات تكنولوجية فى جامعات هليوبوليس والإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل البحرى ليصل عدد الحاضنات إلى 20 حاضنة بنهاية عام 18/2019 تعمل على مساندة 90 شركة ناشئة.

كما نشرت الوزارة انفوجراف يوضح القطاعات عالية المساهمة فى النمو المستهدف ضمن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية الذى تقدر مساهمته فى النمو خلال أعوام الخطة من 20 إلى نحو 23٪، إلى جانب مساهمة قطاع الإنشاءات من 19,6 إلى 21,7٪، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة من 10,4 إلى 13,2٪ فضلا عن قطاع الاستخراجات والذى من المقدر ارتفاع مساهمته فى النمو الاقتصادى إلى نحو 16٪ فى العام الأول من الخطة وذلك بعد اكتشاف حقل ظُهْر.