اقترب فريق برشلونة خطوة جديدة نحو استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي غاب عنه في الموسم الماضي، بعدما واصل ملاحقه المباشرة أتلتيكو مدريد نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، عقب تعادله بدون أهداف مع ضيفه ريال بيتيس اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين للبطولة.

ارتفع رصيد أتلتيكو إلى 72 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة كاملة خلف الفريق الكتالوني (المتصدر)، الذي أصبح بحاجة للحصول على نقطة واحدة في مبارياته الخمسة المتبقية في البطولة ليتوج بها هذا الموسم.

في المقابل، رفع بيتيس رصيده إلى 56 نقطة في المركز الخامس المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم.

عجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل..