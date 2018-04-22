3 قتلى في إطلاق نار بمدينة ناشفيل الأمريكية

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أعلنت الشرطة الأمريكية عن سقوط 3 قتلى في إطلاق نار بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، اليوم الأحد، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل.

ولم تتوفر المزيد من التفاصيل حول الحادث.