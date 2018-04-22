3 قتلى في إطلاق نار بمدينة ناشفيل الأمريكية

الأكثر قراءة
بالصور.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بعد هدفه فى وست بروميتش
بالصور .. صلاح يرد على حجازي : «أنت بتضرب جامد»
رسمياً .. السويسري جروس مدربا للزمالك لمدة موسمين.
7 أسئلة تساعدك على فهم الصراع في سوريا
شارك برأيك
بعد انتشار لعبة الحوت الأزرق.. هل تؤيد إصدار قانون لتقنين الألعاب الإلكترونية؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت الشرطة الأمريكية عن سقوط 3 قتلى في إطلاق نار بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، اليوم الأحد، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل.
ولم تتوفر المزيد من التفاصيل حول الحادث.