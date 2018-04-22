وزيرة السياحة تفتتح الجناح المصرى في الملتقى العربى للسياحة والسفر ATM

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، صباح اليوم الأحد، الجناح المصرى المشارك فى فعاليات الملتقى العربى للسياحة والسفر ATM والذى يقام حاليا خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجارى، بحضور السيد شريف فتحى وزير الطيران، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

وخلال الافتتاح أكدت الوزيرة على على أهمية المشاركة المصرية فى هذا الملتقى لكونها فرصة لالقاء مزيد من الضوء على تنوع المنتجات والأنماط السياحية التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى، مشيرة إلى أنه سيتم خلال المشاركة عقد عدد من اللقاءات المهنية مع بعض المشاركين والقائمين على صناعة السياحة بالمعرض لتبادل الخبرات فى المجال السياحى، والتعرف على مقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة الى مصر وخاصة من السوق العربية.

كما أشارت الوزيرة الى التحسن الملحوظ الذى شهدته الحركة السياحية الوافدة الى مصر من السوق العربية، مشيرة الى أن مصر تفتح ذراعيها دائما لاستقبال الأشقاء العرب، وأضافت أن مصر تعد مقصدا هاما للسائح العربى لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة والعادات والتقاليد، فالسائح العربى يشعر فى مصر وكأنه فى وطنه الثانى.

هذا ومن المقرر أن تجرى وزيرة السياحة العديد من اللقاءات مع المسئولين ومنظمى الرحلات ومسئولى شركات السياحة والطيران العربية، بالاضافة الى عدد من اللقاءات الإعلامية العربية والعالمية.