وفاة الممثل فيرن تروير عن 49 عاما

توفي الممثل فيرن تروير، الذي اشتهر بأداء شخصية "ميني-مي" في فيلم "أوستن باورز"، يوم السبت، حسبما أعلنت عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد بيان نشر على صفحته عبر موقع فيسبوك وفاته "بحزن شديد وقلوب مثقلة".



وكان يؤدي تروير، الذي كان يبلغ طوله 81 سنتيمترا بسبب اضطراب جيني يسبب التقزم، دورا كمستنسخ من الشخصية الشريرة الكوميدية دكتور إيفل في فيلم "أوستن باورز: ذا سباي هو شاجد مي" من إنتاج عام 1999، وفيلم "أوستن باورز إن جولد ميمبر" من إنتاج عام 2002.



وقال النجم مايك مايرز، الذي شارك تروير في بطولة الفيلمين، إنه سيفتقده كثيرًا.



وأضاف مايرز، في تصريح لموقع مجلة هوليوود ريبورتر، "كان فيرن مهنيا بارزا وشعلة من الإيجابية بالنسبة لأولئك الذين كان لهم شرف العمل معه"،



وتابع مايرز "إنه يوم حزين، لكني آمل أن يكون في مكان أفضل".



ولعب تروير العديد من الأدوار الصغيرة في عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية كما ظهر في عدد من برامج الواقع.التلفزيونية.



واعترف تروير علنًا بأنه كان يعاني من مشكلات تتعلق بالكحول في الماضي، وفي بيان صدر في 3 أبريل الماضي على موقع إنستجرام، ذكرت العائلة أنه كان يتلقى علاجا طبيا.



وفي البيان الصادر عن أسرته يوم السبت لم يتم تحديد سبب الوفاة.