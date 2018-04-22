«الصوت والضوء» تعلن خدمات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة

قامت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بتوفير كراس متحركة مجانية لرواد عروض الصوت والضوء من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بمنطقة الكرنك في مدينة الأقصر.

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة، واهتمام محافظ الأقصر محمد بدر، بدعم كافة الخدمات لهم من تمهيد كافة الطرق والمسارات لاستقبالهم بالمحافظة.

وأعلن سامح سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في بيان صحفي اليوم، عن أن توفير هذه الخدمة ضمن خطة جعل مدينة الأقصر أكثر المدن إتاحة لاستقبال الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فهي فئة كبيرة لايستهان بعددها.

وأضاف «سعد»، أن خدمة الكراسي المتحركة ستتيح لأكبر عدد من راغبي السياحة الثقافية، الاستمتاع بالعرض أكثر مما سبق، حيث سيتمكنوا من التحرك أثناء العرض بسهولة دون أي عوائق.