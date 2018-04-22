جدد السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الحكومة على تطوير مرفق السكك الحديدية، والنهوض به مرة أخرى.

وقال «سلطان»، في مداخلة هاتفية لفضائية «أون لايف»، مساء الأحد، إن «الاجتماع الذي عقده المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، جاء لمناقشة كافة النقاط المتعلقة بتحديث الخدمة في قطاع السكة الحديد».

وأضاف أنه «تم خلال الاجتماع التأكيد على تحقيق الانضباط بالسكة الحديد، وتحصيل مستحقات المرفق، والتأكد من سلامة العربات»، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا المرفق الحيوي؛ تمهيدًا لتحسين الخدمة به.

وأشار إلى تناول الاجتماع الموقف المتعلق بتفعيل العقد الذي تم توقيعه مع شركة «جنرال إلكتريك»، والذي يشمل صيانة 81 جرارًا، وتوريد وتصنيع 100 جرار آخر، مضيفًا أنه «سيتم بدء تسليم هذه الجرارات اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل».

وعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهند سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية؛ لبحث إجراءات تطوير مرفق السكك الحديدية.