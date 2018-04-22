الطيران المدني الإماراتي: قطر تصر على خرق المواثيق الدولية بملاحقة طائراتنا

قال المدير العام للهيئة المدينة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن ملاحقة مقاتلات قطرية لطائرات مدنية إماراتية اليوم الأحد، هي الحادثة الخامسة من نوعها في أجواء دولية وخطوط معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني.

وأضاف «السويدي»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأحد، أن تكرار الحادثة هو إصرار قطري على خرق المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي، وتهديد خطير لأرواح بريئة معلقة في الجو، مشيرًا إلى حمل الطائرة التي هددت سلامتها مقاتلات قطرية اليوم، 86 راكبًا و7 من طاقمها.

وذكر أن الطائرات المقاتلة القطرية التي لاحقت الطائرة المدنية الإماراتية كانت من نوع «ميراج 2000»، وهي طائرة ذات سرعة وتسارع كبير، ما يعني قطع المسافة التي فصلت بين الطائرتين في ثانية واحدة، وفق قوله.

واستطرد: «حادث التصادم كان يمكن وقوعه برمشة عين، والاقتراب بين طائرة مقاتلة بتسارع رهيب وطائرة مدنية هي استفزاز واستعراض للقوة على طائرة مدنية لا حول لها ولا قوة».

وأشار إلى تحذير أجهزة الطائرة لقائدها باقتراب المقاتلة إلى مسافة «أكثر من خطر»، موضحًا أنه في بعض الأحيان قد لا تكفي مناورة الطيار لتفادي الاصطدام.

وتساءل عن إصرار قطر على فعل « هذه المخالفات الجسيمة»، موضحًا أنه سيتم التقدم بشكوى خامسة للمنظمة الدولية للطيران المدني، والتي من المقرر تناقشهم جميعًا خلال أسبوعين.

ولفت إلى محاولة المنظمة في وقت سابق، أن تثني الجانب القطري عن هذه «الممارسات الخاطئة»، إلا أنها فشلت على ما يبدوا في إقناعهم، وفق قوله.

وأوضح أن الإمارات ستطالب المنظمة الدولية بإيقاف فوري لهذه الممارسات، مضيفًا أن مجلس المنظمة ستكون له وقفة حازمة إذا لم تلتزم قطر بإيقاف هذه الممارسات بعد الاستماع لوجهة نظرها في الجلسة المقررة بعد أسبوعين، بصورة ستضر الطيران المدني القطري بشكل كبير.

ونوه بأن الإمارات قد تلجأ إلى مجلس الأمم المتحدة، لأن التهديد لا يطال مواطنين إماراتيين أو بحرينيين فقط، مضيفًا أنه آن أوان اتخاذ موقف أكثر شدة من قطر لمنع التجاوزات وتعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر.