لاس بالماس يسقط برباعية أمام ألافيس ويهبط لدوري الدرجة الثانية الإسباني

بات فريق لاس بالماس ثاني الهابطين لدوري الدرجة الثانية الإسباني، عقب خسارته صفر / 4 أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد ،في المرحلة الرابعة والثلاثين للدوري الإسباني، التي شهدت أيضا فوز إسبانيول على مضيفه جيرونا 2 / صفر وملقه على ضيفه ريال سوسيداد بالنتيجة ذاتها.

تجمد رصيد لاس بالماس عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بفارق 13 نقطة خلف مراكز الأمان، قبل أربع مراحل على نهاية البطولة، ليلتحق بفريق ملقه بدوري الدرجة الثانية، في حين ارتفع رصيد ألافيس إلى 41 نقطة في المركز الثالث عشر.

ارتدى منير الحدادي ثوب الإجادة في المباراة، بعدما أحرز الهدفين الأول والثاني لألافيس في الدقيقتين 51 و73، فيما أضاف ألفارو ميدران الهدف الثالث في الدقيقة 79، واختتم روبن سوبرينو مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وابتعد فريق اسبانيول خطوة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب المسابقة، بفضل فوزه الثمين على ملعب مضيفه جيرونا 2 / صفر في وقت سابق اليوم.

يدين اسبانيول بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه جيرارد مورينو بالاجيرو الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 43 و55.

الفوز رفع رصيد اسبانيول إلى 39 نقطة ليتقدم من المركز السابع عشر للخامس عشر وتجمد رصيد جيرونا عند 47 نقطة في المركز التاسع.

وحقق اسبانيول فوزه الأول منذ 11 آذار/مارس الماضي، عندما تغلب على ريال سوسيداد 2 /1، ومنذ ذلك الحين خسر الفريق خمس مرات وتعادل مرة واحدة.

وسجل اسبانيول الفوز التاسع هذا الموسم مقابل 12 تعادلا و13 هزيمة ،فيما خسر جيرونا للمرة الثالثة عشر مقابل 13 انتصارا وتسعة تعادلات.

في المقابل، حقق ملقه فوزا شرفيا، بعدما تغلب 2 / صفر على ضيفه ريال سوسييداد.

ارتفع رصيد ملقه، الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية منذ المرحلة الماضية، إلى 20 نقطة في قاع الترتيب، فيما تجمد رصيد سوسييداد عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

افتتح أدريان جونزاليز بالتسجيل لملقه في الدقيقة 11، قبل أن يضيف يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 35.