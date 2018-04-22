الإمارات: مقاتلات قطرية هددت سلامة طائرة مدنية على متنها 86 راكبا

أعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتي أن مقاتلات قطرية هددت سلامة طائرة إماراتية مدنية أثناء عبورها الأجواء البحرينية.

وذكرت الهيئة في بيان لها منذ قليل أن المقاتلات القطرية اقتربت وبشكل خطير وغير آمن من طائرة إماراتية مدنية عليها 86 راكبا أثناء عبورها الأجواء التي تديرها البحرين في رحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا.

وأوضحت أن المقاتلات القطرية قامت بملاحقة الطائرة المدنية الإماراتية والاقتراب منها وقلصت المسافة الأفقية إلى أقل من ميلين والعمودية إلى 700 قدم تاركة ثواني قليلة قبل اصطدام الطائرتين مما يعد اقترابا خطيرا وغير آمن يعرض حياة الركاب للخطر.

وأكدت أن اقتراب المقاتلات القطرية الخطير وغير الآمن من الطائرة الإماراتية المدنية أجبر قائدها على إجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام.

وأعلنت هيئة الطيران المدني أنها ستتقدم بشكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي، لافتة إلى أن تهديد سلامة الركاب بأي شكل من الأشكال عمل مرفوض.

واختتمت بيانها مؤكدة أن «الحادث تكرار واضح لتهديد سلامة الطيران المدني وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية».