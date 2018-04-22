قال الأمين العام لنقابة الأطباء إيهاب الطاهر، إن المجلس قرر تنظيم اعتصام تبادلى لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، غدا، والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة 11 مايو المقبل، لدعم طبيب الشرقية محمد حسن، المتهم بتعطيل العدالة.

وأضاف الطاهر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أمس، إن قانون النقابة يلزم الدعوة للجمعية العمومية الطارئة قبل موعد انعقادها بأسبوعين على الأقل، مضيفا أن النصاب يكتمل بتسجيل ألف طبيب، وأن الاعتصام سيبقى مستمرا حتى حل مشكلة الطبيب، أو لحين موعد انعقاد الجمعية العمومية، وهو تبادلى حتى لا تتعطل مصالح المشاركين.

وقال إن المجلس يطالب بلقاء رئيس الجمهورية للحديث معه عن الأزمات التى تواجه الأطباء، كما يطالب بلقاء وفد منه للنائب العام لشرح موقف الطبيب، والبلاغ الذى تقدم به وكيل نقابة أطباء الشرقية ضد وكيل النيابة، وأيضا للمطالبة بإيجاد نظام محدد لاستدعاء الأطباء للشهادة أثناء تأدية عملهم.

وأشار إلى أنهم قرروا تنظيم وقفات احتجاجية على الاتهامات الموجهة إلى الطبيب فى جميع مقار النقابة الفرعية على مستوى المحافظات، 30 إبريل الحالى، مع تعليق لافتات فى مقار النقابات، عليها شرائط سوداء جانبية، مكتوب عليها «اعتصام كرامة الأطباء».

وفى السياق نفسه، قال الطاهر إن وزير الصحة عليه القيام بدوره فى حماية الأطباء أسوة بما حدث مع مدير مستشفى هليوبوليس، مؤكدا أن النقابة ستنظم مؤتمرا صحفيا السبت المقبل لتوضيح الحقائق كاملة.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة بمتابعة القضية من مجلس النقابة العامة ومجلس أطباء الشرقية، كما تم التأكيد على ضرورة وجود منسقين من الأطباء داخل كل مستشفى، للتنسيق قبل أى إجراءات تصعيدية، مختتما تصريحاته بأن: «الجمعية العمومية الطارئة ستبحث جميع الإجراءات التصعيدية المشروعة وصولا إلى الإضراب الجزئى».