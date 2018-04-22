الاتفاق السعودي يمدد عقد محمد السبيعي حتى عام 2023

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أعلن مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، عن تمديد عقد محمد السبيعي، لاعب الفريق الأول، لمدة أربعة أعوام مقبلة.

نشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إدارة نادي الاتفاق تمدد عقد اللاعب محمد السبيعي لأربع سنوات إضافة إلى السنة المتبقية من عقده ليصبح اتفاقياً حتى 2023".

خاض السبيعي 16 مواجهة مع الاتفاق في دوري المحترفين السعودي، منها 6 كلاعب أساسي و10 كبديل بإجمالي عدد دقائق 792 دقيقة.

قام السبيعي بصناعة ثلاثة أهداف لزملائه في الفريق، وتلقى بطاقتين صفراوتين خلال مشواره بالبطولة.

يذكر أن الاتفاق أنهى الموسم في بطولة الدوري السعودي، محتلاً المركز الرابع في ترتيب جدول المسابقة، برصيد 36 نقطة.