فنانون يشاركون في حفل عيد الميلاد الـ 92 لاليزابيث الثانية ملكة بريطانيا

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احتفلت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بعيد ميلادها الثاني والتسعين في حفل بقاعة ألبرت الملكية جنوبي لندن، حضره عدد كبير من النجوم.

وأحيا الحفل فنانون ومشاهير، من بينهم المغنية الأسترالية كايلي مينوغ والمغنيان البريطانيان كريغ دايفد وستنغ والمطرب الجاميكي شاغي.

وبدأ المغني البريطاني، سير توم جونز، الحفل بعرض رافقه نقر على الطبل يسمى "دهوول"، وهو نوع من الموسيقى الهندية.

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وقبل نهاية الحفل، صعد الأمير تشارلز، ولي العهد، على المسرح وقاد الجماهير بهتافات "هيب هيب هوري" لتهنئة والدته بعيد ميلادها.

كما تحدث الأمير هاري بصفته الجديدة كرئيس صندوق الكومنولث الخيري الذي يحمل اسم الملكة، مقدما للجماهير المطرب دونل مانغينا، المتسابق الشاب في برنامج "ذا فويس".

المغني البريطاني، السير توم جونز، يقدم في الحفل عرضا مصحوبا بنقر على الطبل يسمى "دهوول" أدته فرقة هندية

المغنية الأسترالية كايلي مينوغ واحدة من المطربين الأوائل الذين صعدوا على خشبة المسرح

كان من بين الحضور إلى جانب الأمير تشارلز زوجته كاميلا دوقة كورنوول، والأمير ويليامز دوق كامبريدج والأمير هاري آخرون من الأسرة المالكة.

كما حضرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيرزا ماي، الحفل وزعماء عالميون آخرون.

الملكة أليزابيث أوصت بأن يتولى الأمير تشارلز رئاسة الكومنولث

وأقيم الحفل في نهاية الأسبوع الذي استضافت فيه بريطانيا 53 دولة مشاركة في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث.

ميغان ماركل والأمير هاري، اللذان يتوقع زواجهما خلال أقل من شهر، بديا كأنهما اتفقا على ارتداء ملابس متناسقة

المطربان شاغي وستنغ

وقدم الموسيقي الجاميكي شاغي والمطرب البريطاني ستنغ أغنيتهما المستوحاة من موسيقى الريغي "لا تجعلني أنتظر" التي حظيت بشهرة كبيرة العام الجاري.

وقدم النائب السابق في البرلمان عن حزب العمال السابق، إد بولز، عرضا بآلة الأوكلال، التي تشبه غيتارا صغيرا، برفقة المذيع فرانك سكينر والكوميدي هاري هيلز.

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وقدمت عروض أخرى، من بينها عرض لمجموعة "ليديسميث بلاك مامبازو" الجنوب أفريقية، وعرض لنجمة إسيكس آن ماري، بينما أهدى المغني البريطاني كريج دافيد الضيوف مجموعة من أغانيه، منها "سيفن دايز".

نائب حزب العمال السابق، إد بولز (على اليسار) والمذيع فرانك سكينر والكوميدي هاري هيلز قدموا عرضا بآلة الأوكلال على خشبة المسرح