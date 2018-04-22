البنك الدولى يرفع رأسماله 13 مليار دولار ويعيد تسعير القروض

-ريهام الدسوقى: تكلفة اقتراض مصر من البنك ستبقى أقل من المصادر الخارجية



وافق المساهمون فى البنك الدولى على زيادة رأس المال المدفوع للبنك بقيمة 13 مليار دولار، بالإضافة إلى التصديق على عدد من الإجراءات الإصلاحية لمكافحة الفقر فى العالم، وفقا لبيان من البنك اليوم، مشيرا إلى الاتفاق على عدة إصلاحات بينها إعادة تسعير القروض التى يقدمها البنك.

وبحسب البيان، فإن زيادة رأسمال البنك تتضمن 7.5 مليار دولار للبنك الدولى للإنشاء والتعمير ورأسمال مدفوع قدره 5.5 مليار دولار لمؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى زيادة رأس المال القابل للاستدعاء بقيمة 52.6 مليار دولار للبنك الدولى للإنشاء والتعمير.

ويسعى البنك الدولى إلى تعزيز هذه الزيادة فى رأس المال من خلال مجموعة من الإجراءات الداخلية بما فى ذلك تغييرات فى العمليات وتفعيل الإصلاحات وإعادة تسعير القروض، وغيرها من الخطوات فى مجال السياسات لزيادة قوة مجموعة البنك الدولى.

وقالت ريهام الدسوقى، الخبيرة الاقتصادية، إنه على الرغم من قرار البنك الدولى بإعادة تسعير القروض فإن تكلفة اقتراض مصر من البنك ستظل أقل من اللجوء إلى بنوك أجنبية فى الأسواق العالمية أو عبر طرح أدوات دين خارجية.

ومن المتوقع أن تصل القدرات التمويلية المجمعة لمؤسسات مجموعة البنك الدولى إلى 100 مليار دولار سنويا فى المتوسط تقريبا بين العام 2019 و2030، مما يفيد جميع الأعضاء فى مجموعة البنك الدولى فى مختلف فئات الدخل.

وبحسب جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، فان الزيادة فى رأس المال كانت ضرورية لتعزيز جهود ايجاد موارد تمويلية إضافية من أجل التنمية كى يلبى البنك طموحات الشعوب التى يخدمها، وستسمح هذه الحزمة الرأسمالية بزيادة التصدى للمخاطر التى تواجه الاستقرار والأمن العالميين، وخاصة فى البلدان الأشد فقرا والدول الهشة.