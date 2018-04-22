مرتضى منصور يتحمل سفر وفد الزمالك للسعودية

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أنه سيتحمل على نفقته الخاصة سفر وفد النادي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية غداً الأثنين لحضور حفل قرعة البطولة العربية الثلاثاء المقبل.

وسيرأس منصور الوفد المُسافر للمملكة السعودية الذي سيكون بعضوية أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي، وهاني زادة وإسماعيل يوسف عضوي مجلس الإدارة، وأيمن حافظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وشريف حسين نائب المدير التنفيذي وشريف اسلام مدير التسويق.

يُذكر أن نادي الزمالك كان قد دخل مؤخراً في أزمة مالية حادة، وذلك بعد تدخل نيابة الأموال العامة لفحص الأمور المادية بالنادي، بعد ثبوت حفظ أموال النادي في حساب شخصي التابع لعضو مجلس الإدارة، هاني زادة.