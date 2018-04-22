بالفيديو- الزمالك يستعد للقمة بثنائية في الأسيوطي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز الزمالك على نظيره الأسيوطي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بيهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الممتاز.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل : جنش، حمدي النقاز،محمد عبد الغني، أحمد أبو الفتوح، محمود عبد العاطي "دونجا "، محمود عبد العزيز، عماد فتحي، أيمن حفني، يوسف أوباما، كاسونجو كابونجو.

أما جاء تشكيل الأسيوطي: أحمد دعدور، أحمد سعيد اوكا و حمادة طلبة وإسلام صيام وايزاك موليم، مهند لاشين ومحمد رزق وشريف دابو ونيو جيف، عمر بسام و عمر كمال عبد الواحد.

افتتح التهديف محمد علاء للزمالك في الدقيقة الثانية من رأسية رائعة، وأضاف الهدف الثاني أحمد مدبولي في الدقيقة 59 بعد مغاورة رائعة للدفاع، وجاء هدف الأسيوطي الوحيد عن طريق عمر سفيولا في الدقيقة 86 وسط ارتباك من لاعبي الأبيض.

لم ينتظر الزمالك كثيرًا في بداية المباراة إلى أن شهدت الدقيقة الثانية، الهدف الأول للأبيض بعرضية من أبو الفتوح حولها محمود علاء برأسية إلى الشباك.

واصل الزمالك سيطرته بعد الهدف وانطلق حمدي النقاز في الجهة اليمنى ودخل لمنطقة الجزاء وقام بتمريرة للخلف وصلت إلى أيمن حفني لكن تسديدته غير متقنة مرت بجوار القائم الأيمن.

حاول لاعبي الأسيوطي من تعديل النتيجة ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة، واستمرت هجمات الفريقين قائمة إلى أنتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

كرر الزمالك سيناريو الشوط الأول مرة أخرى إلى أن استلم أحمد مدبولي لكرة طويلة على حدود منطقة الجزاء وقام بمراوغة جيدة وسدد الكرة واصطدمت بحمادة طلبة ومرت لداخل الشباك.

ظهرت الخطورة الحقيقة للأسيوطي في الدقيقة 67 بعد أن حصل محمد رزق على الكرة من تمريرة بينية خطيرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة لكن اصطدمت بالقائم الأيسر.

نطلاقة من عمر كمال لاعب الأسيوكي لداخل منطقة الجزاء في الجهة اليمنى وقام تمريرة للخلف، استقبلها عمر سافيولا بتسديدة أرضية قوية تسكن شباك الزمالك في الدقيقة 86.

واصل لاعبي الأسيوطي ضغطهم على الزمالك لتسجيل هدف التعادل، واعتمد الزمالك على الهجمات المرتدة، ليعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 58 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الأسيوطي عند النقطة 41 في المركز الثامن.

الهدف الأول للزمالك

الهدف الثاني للزمالك

الهدف الأول للأسيوطي