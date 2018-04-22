قال النائب عاطف ميخائيل، عضو مجلس النواب، إن عدد أعضاء البرلمان الذين لم يوافقوا على مشروع القانون الخاص بمرتبات الوزاء لا يزيد عن 10، مشيرًا إلى موافقة 590 نائبًا عليه، لأنهم يرون عن قرب مرتبات ومكافآت الوزراء، حسب تعبيره.



وأضاف «ميخائيل»، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس السبت، أنه كان هناك اتفاقًا في البرلمان من بداية دور انعقاده الأول على عمل حزمة تشريعية تتوافق مع دستور 2014؛ لوجود عدد كبير من القوانين لا تتفق معه وتتعارض مع الواقع، معقبًا: «نحن نعمل بسياسة الجرّاح».



وأكد أن الحكومة ستقرر زيادات تدريجية في المعاشات والمرتبات بما يتوافق مع تضخم الأسعار الموجود حاليًا، مبشرًا المواطنين بأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعد بأن يكون هناك خفضًا للأسعار بشكل نسبيّ، خاصة في السلع الاستراتيجية التي يستخدمها كل بيت مصري، حسب قوله.



يُذكر أن مجلس النواب، وافق في جلسته، الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.



