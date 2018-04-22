«النواب» يفوض مكتبه لتحديد موعد مناقشة 11 طلب حول مستشفيات التكامل والمحاصيل الزراعية

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 11 طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن: مستشفيات التكامل وأسعار المحاصيل الزراعية.

وقال عبد العال –خلال الجلسة- "يتم تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة طلبات المناقشة العامة، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة المرتبطة بها لتكون مناقشتها في موعد واحد".

وتدور طلبات المناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن: توصيل شبكة الفيبر للنت بالسنترالات، والاستفادة من إيرادات الإعلانات العامة بالشوارع، ومنح العاملين بالخارج إجازة بدون أجر في ظل مطالبة بعضهم بالعودة وإلا اعتبر منقطعا عن العمل، وتشغيل مستشفيات التكامل بمشاركة المجتمع المدني، واستقدام الأطباء الأجانب لإجراء العمليات الجراحية للمرضى المصريين، وتراجع أسعار المحاصيل الزراعية في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج، وتأخر إصدار بطاقات الصراف الآلي لبرنامج تكافل وكرامة، وتأخر إصدار المخططات الاستراتيجية لأحياء القاهرة، وزيادة المعاشات لتواكب ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، والحد من انتشار الأمراض السرطانية، وإعادة تشغيل المشروعات العامة المتوقفة.