عضو «محلية النواب»: رسوم تصاريح «عربات الطعام المتنقلة» لم تُحدّد بعد

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لم يكن هناك قانونًا ينظم عمل عربات المأكولات، أو حتى يوفّر الشروط الصحية للعمل في هذا الإطار، حسب تعبيره.

ونفى «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «االمحور»، اليوم الأحد، إقرار رقم معين بشأن رسوم الحصول على تصريح لعربات المأكولات حتى الآن، موضحًا أنه بعد انتهاء البرلمان من مناقشته مشروع القانون يُحوّل الأخير إلى الخطة التنفيذية لإعداد لائحته، والتي تشتمل على إقرار الرسوم، حسب قوله.

وتوقّع صدور المشروع بعد شهر أو اثنين من الآن، مؤكدًا أنه يهدف إلى مصلحة المواطن، لأنه تم تحويل تلك العربات، وفقًا للقانون، تحت مظلة مقننة، من خلال وجودها في الشارع بشكل منظم وبالتجهيزات المطلوبة، إضافة إلى توافر الشروط الصحية والوقائية بها.

وتابع أنه يهدف إلى وجود مسؤولية كبيرة على أصحاب العربات؛ لكونهم لا بد أن يتوفر بهم شروطًا معينة كالبطاقة الصحية وضرورة خلو صحيفة الحالة الجنائية من الجرائم، لأن الوضع القائم يتسبب في كثير من الأضرار للمواطنين، حسب قوله.

وأوضح أن العربات المجهزة سيتم تعميمها على كافة المحافظات، وبالتالي ستوفر فرص عمل كثيرة، مستطردًا: «العربات كانت تتنقل في أي مكان، وكانت هناك صعوبة في الرقابة، إلا القانون يحدد لها منطقة معينة واضحة، على أن يتم سحب الترخيص من صاحبها إذا خالف ذلك».

يُذكر أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 الخاصة بإشغال الطرق العامة ومنح تصاريح لعربات المأكولات.