وزير الأوقاف: يجب اتخاذ الجودة كمنهج متكامل في إدارة مجالات الحياة

أكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية اتخاذ الجودة كمنهج متكامل في إدارة جميع مجالات الحياة.

وأشار وزير الأوقاف، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار «تأملات، آفاق، تطلعات»، خلال الفترة من 22 - 23 إبريل الجاري، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، وشيري كارين مديرة بعثة المعونة الأمريكية، إلى أهمية الدور الذي تقوم به هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد في الارتقاء بمستوى أداء مؤسساتنا التعليمية للحصول على شهادة ضمان الجودة، بالإضافة إلى ما تقوم به الهيئة من دورات تدريبية للتأهيل الذاتي.

ويناقش المؤتمر على مدار اليومين العديد من المحاور وهي أثر مردود منظومة ضمان الجودة، وتدويل ضمان الجودة، وقيادة التغيير وإدارته، وسبل تحسين استجابة التعليم لاحتياجات سوق العمل الآنية والمستقبلية، والتعليم للجميع، والرؤية المستقبلية ضمان جودة التعليم، وأطر المؤهلات.