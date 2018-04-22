الأهلي يتوج بكأس الكؤوس الإفريقية لليد علي حساب الاتحاد الليبي

توج الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة اليد ببطولة كأس الكؤس الإفريقية ، التي نظمها الأهلي على مدار الأيام الماضية، بعد أن نجح في الفوز على نظيره، فريق الاتحاد الليبي، في مباراة النهائي التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة.

وقدم الفريق عرضًا قويًا، ونجح من بداية المباراة في فرض سيطرته، بفضل تألق اللاعبين، خاصة؛ هادي رفعت، ومحمد عصام «الطيار» في حراسة المرمى، وبعد أن نجح إبراهيم المصري، وعمرو باجيو، ومحمد إبراهيم، ومحمد عبد الوارث في الدور الدفاعي، إلى جانب تألق محمود فايز وعمر الوكيل «بكار» وإسلام حسن، في إنهاء الهجمات بشكل مميز.

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق الأهلي بعد المستوى الطيب من جانب محمود زكي، ومحمود عاصم، وأحمد عبد الرحمن، وأبو الفتوح أحمد «حماصة»، لينجح الفريق في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة ٢٥-١٢، ليحصل الفريق على كأس البطولة للعام الثاني على التوالي، بعد أن تُوج بنسخة العام الماضي، في مدينة أغادير المغربية.