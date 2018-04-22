قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الشارع المصري في حاجة كبيرة للانضباط، وتعديل السلبيات التي تؤثر على الحركة المرورية والمواطن، مشيرًا إلى دور القانون الجديد لتنظيم مهنة «منادي السيارات»، في ضبط العملية المرورية.



وأضاف «الحسيني»، في لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامي عمرو أديب، أمس السبت، أن الحكومة لم تستطع العمل على الأرض فيما يخص بعض الأنشطة التنظيمية، موضحًا أن قانون تنظيم مهنة «السايس»، يساعد على تنظيم العملية المرورية، وضمان لحق المواطن في اللجوء للشرطة في حالة أي مشكلة متعلقة بـ«السايس».



وأوضح أن النواحي التنظيمية لمهنة «السايس» تعود للأمن والوحدة المحلية المسؤولة في المحافظة، متابعًا: «السايس اللي في قصر النيل، غير اللي في حدائق القبة، غير اللي في المهندسين، والعملية دي بتنظم المواطن عارف بيركن فين، والحكومة عارفة إن في موظف له رخصة بياخد مرتب كل شهر».



يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وافقت بشكل نهائي، الأسبوع الماضي، على قانون منادي السيارات «السايس»، المقدم من النائب ممدوح مقلد، والذي يهدف إلى تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.



