مسؤول يمني: سنواصل العمل حتى تحرير ميناء الحديدة من قبضة الحوثيين

أكد وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، أن القوات الشرعية اليمنية وبمساندة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ستواصل العمل حتى يتم تحرير ميناء «الحديدة» غربي البلاد من قبضة ميليشيات الحوثي.

وقال «القديمي»، في تصريح خاص لقناة «العربية الحدث»، أوردته اليوم الأحد من جدة، إن أبناء محافظة الحديدة سيقدمون كل العون لقواتهم الوطنية من أجل تحرير الميناء، مضيفا أن حكومة بلاده حرصت على استمرار عمل هذا الميناء من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، إلا أن ميليشيات الحوثي استغلته لنهب المواد الغذائية وإدخال المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء لزيادة مواردها.

وأكد المسؤول اليمني، أن الحكومة الشرعية تتواصل بشكل مستمر مع الأمم المتحدة لفضح ما تقوم به المليشيات الحوثية في ميناء الحديدة، معتبرا أن تلك الميليشيات لا تريد مد يد السلام.

وكان سفير السعودية في اليمن والمدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة، محمد آل جابر، قد أعلن أمس السبت، قيام ميليشيات الحوثي باحتجاز 19 سفينة مشتقات نفطية في منطقة رمي المخطاف ومنعها من دخول ميناء الحديدة.