ضبط 54 طن لحوم وأسماك فاسدة خلال أسبوع

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة حملات خلال الفترة من 13 حتى 19 أبريل الجاري، أسفرت عن ضبط 300 قضية في مجال الغش الغذائي، و121 قضية في مجال اللحوم والطيور بمضبوطات (45 طنا - 94 عبوة مصنعات لحوم ودواجن - 1068 طائرا)، و44 قضية أسماك ضبط خلالها 9 أطنان أسماك ومصنعاتها غير صالحة، و157 قضية في مجال جرائم السلع التموينية والاستيلاء على أموال الدعم.

كما تم ضبط 1132 قضية دقيق وقمح ومخابز بمضبوطات (148.55 طن دقيق أقماح)، و3244 قضية (محلات عامة - شهادات صحية - عدم إعلان عن أسعار - بيع بأزيد من السعر - باعة جائلين)، وضبط 28 قضية مواد بترولية ضبط خلالها 75 ألف لتر سولار وبنزين، و130 قضية أسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها 8 آلاف أسطوانة، و144 قضية جرائم الغش غير الغذائي، و30 قضية ثروة حيوانية وزراعية بمضبوطات (176.450 طن - 2203 عبوة مبيدات زراعية أودوية بيطرية - مخصبات زراعية).

فضلا عن ضبط 124 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر بمضبوطات (41809 عبوة سجائر ومعسل - 4900 قطعة سيجارة إلكترونية)، وضبط 29 قضية في مجال السلع مجهولة المصدر، و2 قضية إتجار في الألعاب النارية ضبط خلالها 8 آلاف قطعة ألعاب نارية متنوعة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، قال مصدر أمني إن الإدارة العامة لمباحث التموين عقدت اجتماعات مع عدد كبير من التجار وأصحاب المحال التجارية الكبرى لبحث مدى توفير السلع الأساسية، وضبط أسعارها وعمل المزيد من العروض لصالح المواطن، مشيرا إلى أن الإدارة تواصل جهودها لضبط الخارجين عن القانون ومواجهة جشع بعض التجار من خلال الحملات الأمنية المستمرة، مطالباً المواطنين بالإبلاغ فوراً عن أي حالات.